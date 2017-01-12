中國孿生姐妹被拆散領養 10年後美國重逢
2017-01-12 12:17
10年後，雙胞胎姐妹見面，兩人緊抱在一起，淚流滿面。（圖擷取自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕一對出生於中國的雙胞胎姊妹，奧黛蕾（Audrey Doering）和葛萊希（Gracie Rainsberry），從小就被拆散，兩人不知道自己有姊妹。直到10年後，雙胞胎姐妹見面，兩人緊抱在一起，淚流滿面。
綜合媒體報導，奧黛蕾與葛萊希從小就是孤兒，並且患有先天性心臟病，後來兩人更被拆散，在美國分別被2個家庭領養。奧黛蕾被威斯康辛州的多倫斯（Doerings）家族領養，葛萊希則被華盛頓州的蘭斯貝瑞（Rainsberry）家族領養，兩人距離相差約2400多公里，分隔兩地。
奧黛蕾的養父母珍妮佛（Jennifer）和湯姆（Tom）在一張舊照片上看到，意識到奧黛蕾還有一名雙胞胎姊妹。他們調查後發現，找到有名和奧黛蕾相像的女生，也同樣患有心臟病，名叫葛萊希，被華盛頓州的蘭斯貝瑞家收養，隨後連繫到蘭斯貝瑞夫婦。
上週雙胞胎姊妹先是透過FaceTime通話，昨日在電視節目《早安美國》上首度見面，兩人相擁而泣，讓現場觀眾非常感動。奧黛蕾說，在見到葛萊希前，感到自己生命中缺失一部分，而此刻終於完整。葛萊希心情非常激動，也非常開心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 槓上CNN！ 川普：報導「假新聞」禁止記者提問
- 未經查證 網媒亂爆料 新聞界質疑
- 揭露與俄關係 川普陣營指網站不負責任
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 吳敦義參選國民黨主席 張顯耀任辦公室執行長
- 心臟病患溺斃運動中心泳池 家屬獲賠39萬
- 五專實習生 學費將全免
- 林志穎冰上意外 重摔傷肋骨
- 奈國認一中「趕我代表處」 網友痛批忘恩負義
- 如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統
- 定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 香港天后發願 為癌母茹素一年
- 中信銀內湖購地案偵結 辜仲諒全身而退
- 關渡大橋改動線 機車繞路惹怨
- 蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 北北桃學生午餐 下學年沒水果吃？
- 少子化下找出路 全國大專校長齊聚研商高教藍海
- T-BIKE進駐灣裡 萬年公園設站
- 一例一休造成物價上漲？ 林全：外界炒作
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 經典賽》鎖定投手特殊規則 日本隊有秘密武器
- 在自由副刊筆耕人生──庄腳人
- 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 帶姑婆送的象牙雕刻品禮物返台 女子險吃官司
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 抗議世大運包商「用完就丟」 印尼移工新北市府陳情
- 台股開盤上漲18.27點 報9364.01點
- 東馬成立癌症整合照護中心 籌設癌症醫療大樓
- 「彭胡灣」頻被催婚 彭于晏胡歌孔融讓梨
- 葉蔻行醫忙翻天 唱歌紓壓
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人
- 藥品也要大掃除 羅東博愛醫院提供社區藥師諮詢
- （圖多）長澤雅美解放巨乳 變身開腿兔女郎
- 國王盃》「MSN」三人寫紀錄 巴薩主場逆轉畢爾包晉級 （影音）
- NBA》林書豪連續第8場缺賽 籃網對戰鵜鶘不樂觀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國孿生姐妹被拆散領養 10年後美國重逢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分