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中國孿生姐妹被拆散領養 10年後美國重逢

10年後，雙胞胎姐妹見面，兩人緊抱在一起，淚流滿面。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-12  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕一對出生於中國的雙胞胎姊妹，奧黛蕾（Audrey Doering）和葛萊希（Gracie Rainsberry），從小就被拆散，兩人不知道自己有姊妹。直到10年後，雙胞胎姐妹見面，兩人緊抱在一起，淚流滿面。

綜合媒體報導，奧黛蕾與葛萊希從小就是孤兒，並且患有先天性心臟病，後來兩人更被拆散，在美國分別被2個家庭領養。奧黛蕾被威斯康辛州的多倫斯（Doerings）家族領養，葛萊希則被華盛頓州的蘭斯貝瑞（Rainsberry）家族領養，兩人距離相差約2400多公里，分隔兩地。

奧黛蕾的養父母珍妮佛（Jennifer）和湯姆（Tom）在一張舊照片上看到，意識到奧黛蕾還有一名雙胞胎姊妹。他們調查後發現，找到有名和奧黛蕾相像的女生，也同樣患有心臟病，名叫葛萊希，被華盛頓州的蘭斯貝瑞家收養，隨後連繫到蘭斯貝瑞夫婦。

上週雙胞胎姊妹先是透過FaceTime通話，昨日在電視節目《早安美國》上首度見面，兩人相擁而泣，讓現場觀眾非常感動。奧黛蕾說，在見到葛萊希前，感到自己生命中缺失一部分，而此刻終於完整。葛萊希心情非常激動，也非常開心。

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  • 雙胞胎姊妹在電視節目《早安美國》上首度見面。（圖擷取自DailyMail）

    雙胞胎姊妹在電視節目《早安美國》上首度見面。（圖擷取自DailyMail）

  • 雙胞胎姊妹以前的舊照片。（圖擷取自DailyMail）

    雙胞胎姊妹以前的舊照片。（圖擷取自DailyMail）

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