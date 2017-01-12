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中國抗霾茶無效？ BBC：還可能對人體有害

最近中國市場上出現一種「抗霾茶」，聲稱飲後能夠阻擋霧霾對身體的傷害。（情境照）

2017-01-12  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾愈來愈嚴重，民間發展出各種「抗霾」招數，最近中國市場上出現一種「抗霾茶」，聲稱飲後能夠阻擋霧霾對身體的傷害。近日英國《BBC》報導，「抗霾茶」不僅對抵抗霧霾無效，反而可能對人體有害。

根據英國《BBC》報導，最近中國各地出現中藥「抗霾茶」。北京同仁堂中醫院推出的「抗霾茶」，包含金銀花10克，金蓮花10克，連翹10克，麥冬10克，薄荷6克，甘草6克。有文章聲稱，「抗霾茶」具有清熱解毒、清肺利咽功效，可有效緩解霧霾對肺部、呼吸道的傷害。

報導提到，中醫專家指出，清肺是中醫的治療法，但並不能清理霧霾對人體肺部的傷害。除此之外，人的體質各有不同，針對不同的體質，不同的疾病，應該服用不同的藥物，否則可能會適得其反。專家建議，若因霧霾造成身體不適，應該及時就醫。

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