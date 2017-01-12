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自己的孩子自己接生！ 產婦親手「取出」寶寶

托旖兒親手將寶寶「接」到這個世上。（圖擷取自《鏡報》）

2017-01-12  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名母親托旖兒（Sarah Toyer）為了跟初生的嬰兒更加親近，要求醫師讓她在剖腹產時親手將寶寶拉出來「為自己接生」。

根據英媒《鏡報》報導，托旖兒已有3個孩子，不過前3次生產都是採取剖腹產的她，一直對不能親眼見證寶寶出生的一瞬間感到遺憾。因此，在這次懷孕期間，托旖兒便開始與醫師討論，最後他們決定採取「產婦輔助式剖腹誕嬰」，讓她能親手把孩子接到這個世上。

執行手術時，醫師先替托旖兒進行初步處理，將嬰兒上半身輕輕托起並讓她接手，托旖兒隨後親手把寶寶取出，完成這項創舉。在短暫的母子肌膚接觸（skin to skin）後，醫師為寶寶剪下臍帶，接著再交還母親。

托旖兒的丈夫約瑟夫（Joseph）全程陪伴著她，為她加油打氣，並攝影記錄這一切。「我沒花什麼力氣，就把孩子捧出來了」托旖兒回憶道，「這是我做過最令人難以置信的事情，歡迎他（寶寶）來到這個世界」。

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  • 托旖兒說，這並不用花費多少力氣。（圖擷取自《鏡報》）

    托旖兒說，這並不用花費多少力氣。（圖擷取自《鏡報》）

  • 托旖兒與寶寶。（圖擷取自《鏡報》）

    托旖兒與寶寶。（圖擷取自《鏡報》）

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相關關鍵字： 剖腹產 寶寶 接生 母親 生產 英國 親手
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