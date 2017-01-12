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狗爬式性愛太激烈 「爆桌」女子滿身血

一名遊客在泰國曼谷召妓，卻因與妓女玩得太嗨，結果爆桌。（圖取自鏡報）

2017-01-12  08:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名遊客在泰國曼谷召妓，卻因與妓女玩得太嗨，在玻璃桌上進行「狗爬式」性愛，導致桌子破裂，割傷女子手腳。

《鏡報》報導，該名遊客與妓女在泰國曼谷一間以性交易聞名地汽車旅館，預定了2到3小時的休息。當他們在玻璃桌上興高采烈地進行「狗爬式」性愛時，因為太激烈而發生「爆桌」慘劇，女子手腳都被割傷，當場血流如注。男子無助地叫救護車和警察，傻立在一旁。

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