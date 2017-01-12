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中國大學鼓勵女生站著尿 網友：那不是又浪費紙

中國陜西師範大學在女廁設小便斗。（圖擷取自中國微博）

2017-01-12  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國陜西師範大學稱，女生「站著尿」，1天可以省160噸水。該大學直接在廁所內設置標語，並且教導女生如何「站著尿」。有網友就說，水雖然節約，那不是又浪費好多紙。

綜合媒體報導，陜西師範大學內目前設立3間站立式小便斗，每間都用粉紅色做基底，推門上還有愛心的圖案，但只能掩蔽三分之一，和以往的女生廁所不同。標語上寫著「如果每位女生都以立姿小便，陜西師大每天節水160噸」。

該校女性專用小便斗，還附有用紙製的一次性「導流器」，女性上廁所時，將尿液導入導流器中，避免尿液四處濺灑。

目前該校許多女學生覺得用小便斗上廁所太尷尬，使校內女生還是無法適應，導致使用量減少，其中一間已經成為儲物櫃。該校學生稱，那是男廁改建的女廁，因為師範學校女生太多。

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  • 女廁標語上寫著「如果每位女生都以立姿小便，陜西師大每天節水160噸」。（圖擷取自中國微博）

    女廁標語上寫著「如果每位女生都以立姿小便，陜西師大每天節水160噸」。（圖擷取自中國微博）

  • 該校女性專用小便斗，還附有用紙製的一次性「導流器」。（圖擷取自中國微博）

    該校女性專用小便斗，還附有用紙製的一次性「導流器」。（圖擷取自中國微博）

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