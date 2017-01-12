槓上CNN！ 川普：報導「假新聞」禁止記者提問

川普在記者會中直接點名CNN報導「假新聞」。（路透）

2017-01-12 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）依據不具名人士報導，稱俄羅斯掌握美國準總統川普（Donald Trump）的機密。川普在今日召開記者會，駁斥CNN的報導，直指其報導是「假新聞」，並說不會接受該媒體記者的提問。

昨日CNN報導川普疑似受到俄羅斯的影響與控制，並指俄國握有川普個人與財務的把柄。川普在紐約舉行勝選以來的首場記者會，直接駁斥CNN的這則報導是錯誤的。

川普在記者會中直接點名CNN報導「假新聞」，出席該記者會的CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）表示，「既然你攻擊我們，你可以給我們問一個問題嗎，總統先生」，川普指著該記者回應，「你不要這麼粗魯」，又說「我不會給你一個問題，你們是假新聞」。雙方僵持約1分鐘，川普才讓下一名記者發問。內定白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）也警告CNN記者，如果下次再這麼做，就會把他趕走。

CNN主持人泰普（Jake Tapper）隨即在現場節目中表示，CNN沒有報導假新聞，川普應該對其中有所誤解。CNN說，對自己的新聞報導有信心，並且象徵美國憲法保護的核心，媒體就是要幫助人民監察政府。CNN強調，不會刊登未經證實的文件，也歡迎川普陣營找出資料不正確的部分。

被川普指控的「假新聞」，是由3名CNN資深記者修托（Jim Sciutto）、泰普（Jake Tapper）、培瑞斯（Evan Perez）與水門案資深調查記者柏恩斯坦 （Carl Bernstein）聯名報導，引述多名不具名美國官員的說法，主要情報來源則是前英國情報人員。