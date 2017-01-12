公布未查證川普文件 美網媒專業被質疑
〔中央社〕美國網路論壇媒體Buzzfeed公布，美國總統當選人川普有性錄影把柄在俄羅斯手上的文件，引起軒然大波。Buzzfeed未進行查證即公布資料，川普重批為「連串失敗的垃圾」。
有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）有把柄握在俄羅斯手上，網路論壇媒體Buzzfeed隨後公布長達35頁文件，指控川普在莫斯科飯店性活動被錄影的調查。
這份文件早在競選期間已在美國媒體流傳，但因內容過於勁爆，缺乏直接證據，多未處理報導，希拉蕊陣營也沒在辯論會中就此提出指控。
Buzzfeed網上公開未經查證的文件引起各方抨擊，總編輯史密斯（Ben Smith）指出，Buzzfeed處理新聞的前提是透明度，並與讀者分享。這份文件在政府與媒體高層間流傳，從參院多數黨領袖到聯邦調查局長，一直到有報導指美國總統與總統當選人，似乎都知到這項模糊的指控。
史密斯認為，公布文件不過是反應Buzzfeed，如何看待記者在2017年工作的方式。
許多華府與媒體高層看過這份由英國前外交官與前情報人員提出的報告，內容足以讓川普退出選戰，甚至無法上台。這些人士不僅為反川普陣營服務，也為反希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營提供情報。
川普在記者會中指出，文件當中的人事時地物與事實不符，公布者是「連串失敗的垃圾」。
CNN報導或有失準，但強調有信心報導正確無誤。Buzzfeed指出，報導中有說文件內容有錯誤，也有不確實之處，並花了幾週查證。但兩媒體仍面臨消息來源薄弱與公布未經證實指控的龐大批評。
以深度報導著名的「大西洋月刊」（The Atlantic）網站認為，無論媒體是否查證，這些對川普的指控具高度爆炸性，有些內容寫得活色生香，Buzzfeed既未全面查證，就不便對事件作結論。
大西洋月刊指出，文件內容當然可能有部分屬實，但公布前須全部搞清楚，否則將危及新聞報導的未來。
Buzzfeed早期為網路論壇，以累積網友點閱率為內容標的，廣受年輕讀者青睞。近期跨足報導，增加新聞部門，設有記者與編輯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
- NBA》勇士四缺一 柯瑞挺身滅火
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 〈實現我的旅遊夢〉東南亞小杜拜─驚豔汶萊
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
- 五專實習生 學費將全免
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 三星柑橘減產逾3成 景氣差不漲價
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 春節暢遊三義 留意交通管制
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 2025蘭嶼核廢場遷離 未入法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No issues are off limits: MAC Minister Chang
- 被老公迷姦 檢警找上門才知
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 雞年如意操 10分鐘可消100大卡
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- 天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修
- 槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 基隆田寮河釣魚？ 市府︰未禁止
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- 〈WiFi掃地機器人 降逾萬元〉效率智能+
- 定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-minister slams Hung’s leadership
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮
- 員工個資外洩 柯：全面檢討資安
- 長照缺人缺配套 恐淪照顧貧窮化
- 社論》神聖事業的「退場」機制
標題：公布未查證川普文件 美網媒專業被質疑
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email