指俄羅斯握把柄 川普痛批CNN羞恥
〔中央社〕美國有線電視新聞網依據不具名消息來源報導，美國情報機構簡報指出，俄羅斯掌握川普個人與財務的把柄，報導引起川普震怒，並在記者會中痛罵這是羞恥的假新聞。
有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國情報機構5、6兩日，就俄羅斯網駭美國選舉向總統歐巴馬與川普（Donald Trump） 所做的簡報中，附有兩頁摘要，指控川普有個人與財務的把柄落在俄羅斯手中，8位國會議員也瞭解簡報內容。
這份由3名CNN資深記者修托（Jim Sciutto）、泰普（Jake Tapper）、培瑞斯（Evan Perez）與水門案資深調查記者柏恩斯坦 （Carl Bernstein）聯名的報導，引述多名不具名美國官員的說法，主要情報來源則是前英國情報人員。
報導指出，美方官員相信調查當中有部分屬實，具可信度。聯邦調查局（FBI）也依據來自俄羅斯的情報來源做調查，但暫時無法確認當中涉及川普的部分是否屬實。
CNN頻道與網站報導消息後，網路意見媒體Buzzfeed公布35頁指控川普在俄羅斯涉及性活動遭錄影的長篇文件，這份內容十足勁爆的文件早在選舉期間於新聞界流傳，但可信度不足，多數主流媒體未處理刊載。
被指瞭解簡報內容的共和黨籍聯邦參議員馬侃（John McCain）指出，他在去年12月就收到文件，但可信度不足，當時已交給情報部門。
不過美國國家廣播公司（NBC）依據消息來源報導，川普所獲的簡報中並未包含俄羅斯握有把柄的部分。川普本人也在記者會中否認CNN的報導。
川普與副總統當選人彭斯（Mike Pence）、內定白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），11日在記者會中抨擊這些媒體是「羞恥」、做「假新聞」。川普不斷拒絕CNN記者的提問要求。
CNN的報導引起紐約時報（NYT）跟進，但華盛頓郵報（Washington Post）、今日美國報（USA Today）與華爾街日報（WSJ）等媒體並未跟隨報導。
CNN引用大量不具名消息來源，指川普陣營與俄羅斯當局往來，並暗指有把柄落在俄羅斯手中，是川普與莫斯科交好的背後因素。川普陣營質疑這些媒體都有預設立場。
CNN發表聲明指報導謹慎，並有消息來源，與Buzzfeed逕行公布文件不同，CNN對報導有信心，並彰顯美國憲法第一修正案的核心，媒體有權向民眾報導政府內部消息。
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