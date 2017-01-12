抵瓜國 蔡總統：踏實外交 互惠互助
2017-01-12 03:04
〔中央社〕總統蔡英文今抵瓜地馬拉，瓜國總統莫拉萊斯軍禮歡迎；蔡總統提到，政府秉持「踏實外交、互惠互助」精神，和瓜國等友邦，攜手推動包括基礎建設、觀光等面向合作計畫。
蔡總統今天出訪瓜地馬拉，莫拉萊斯軍禮歡迎，莫拉萊斯強調兩國情誼不變，他對蔡總統說「瓜國就是您的國家」，此外他也爭取台灣繼續支持「CA-9號公路」工程。
蔡總統致詞表示，她很榮幸能夠在瓜地馬拉，特別是這座古色古香的歷史建築「國立文化宮」裡面接受如此隆重的軍禮歡迎。她要代表中華民國政府，向莫拉萊斯及瓜地馬拉政府和人民，表達台灣人民最誠摯問候。
蔡總統指出，這是她第一次到瓜地馬拉訪問，從機場到國立文化宮的路上，看見瓜地馬拉充滿特色的街景，新大樓和古教堂並存，代表著歷史和現代化的融合，有非常深厚、動人的文化底蘊。
她說，非常期待能夠透過這次的訪問，更了解瓜地馬拉的一切，同時也要把來自台灣的友誼跟熱情，帶給瓜地馬拉的朋友。
蔡總統說，過去瓜地馬拉經歷長期內戰的那段艱苦歲月，已經在眾人的努力下結束。現在，瓜地馬拉政府和人民，勇敢追求民主自由，也團結面對未來挑戰。今天現場的紀念碑，就是為了紀念和平的價值。她也要在此向瓜地馬拉人民的勇氣和智慧，表達敬佩之意。
蔡總統認為，台灣和瓜地馬拉一樣，曾經歷戰爭，也走過威權，但台灣人民追求民主、愛好和平的決心，始終沒有改變。
蔡總統強調，除了致力走向國際，讓世界看見台灣的民主價值，也秉持「踏實外交、互惠互助」的精神，和包括瓜國在內的友邦，攜手推動包括科技、農技、基礎建設及觀光等各個面向的合作計畫，以及擴大彼此的經貿投資。
蔡總統也期待在這次的訪問中，就各個層面深入討論，並期盼未來兩國能持續深化交流，讓兩國邦誼歷久彌新。
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