莫拉萊斯迎蔡總統 盼台續支持公路工程

2017-01-12 02:28

〔中央社〕總統蔡英文今抵瓜地馬拉，瓜國總統莫拉萊斯軍禮歡迎，並且強調兩國情誼不變，他對蔡總統說「瓜國就是您的國家」，此外他也爭取台灣繼續支持「CA-9號公路」工程。

蔡總統「英捷專案」今天抵達友邦瓜地馬拉，駐瓜地馬拉大使賴建忠、瓜國外交部長摩拉雷斯（Carlos Raul Morales Moscoso)接機，蔡總統在機場接受禮兵致敬，許多中美洲、南美洲僑胞到場歡迎；瓜國的小朋友揮舞著兩國國旗迎賓。

蔡總統一行隨即驅車前往瓜國國立文化宮，瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）率政府官員，在此舉行軍禮儀式歡迎蔡總統；現場演奏兩國國歌，兩國元首並發表致詞、共同校閱儀隊。

莫拉萊斯邀請蔡總統在代表和平銅質雕塑上面更換一朵新鮮玫瑰花，象徵為瓜國每日24小時帶來和平。

莫拉萊斯致詞提到，這是蔡總統第一次踏上瓜地馬拉土地，他要表達最熱烈歡迎。

他說，要藉這機會再次重申兩國政府堅決繼續致力鞏固及強化至為友好的情誼，以及合作關係不變的堅定立場。

莫拉萊斯說，台瓜兩國為增進人民福祉，長久以來，無論在政治、經濟、文化、社會等領域均合作無間。

他說，頻密的高層互訪，象徵台瓜珍惜雙邊情誼以及有意願一起為加強雙邊關係一起努力；瓜地馬拉人民及政府受惠於兩國之間的合作關係，無論是在衛生醫療、基礎建設、農業技術、獎學金計畫等領域寶貴交流及合作計畫。

莫拉萊斯指出，當中，最重要的合作項目之一是2008年所開始展開的「CA-9號公路」的興建工程，這個重建計畫讓瓜地馬拉在基礎建設，尤其是道路聯絡交通上面能夠邁向很大的一步。

他說，感謝中華民國台灣政府過去在「CA-9號公路」上給予的協助，「也希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。

莫拉萊斯也說，希望善加利用兩國簽署的自由貿易協定；同時，希望積極促進投資以及觀光等領域，有更廣泛的交流合作，今天下午將有機會讓蔡總統認識安地瓜古城，一探瓜國觀光資源，讓雙邊觀光合作也能展開新的一頁。

他說，他代表瓜國政府表達繼續強化雙邊關係的意願，並有意擴大在能源、技術、科學、基礎建設等領域永續發展各項合作計畫，攜手努力為兩國人民謀得更美好未來的意願。

莫拉萊斯並對蔡總統說「瓜國就是您的國家」，再次歡迎蔡總統來訪。