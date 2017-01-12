川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
2017-01-12 01:41
美國總統當選人川普11日召開勝選後的首場記者會，絕大部分時間用於駁斥媒體報導他受到俄羅斯政府的影響與控制。（法新社）
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普11日舉行勝選以來的首場記者會，面對現場多達250名記者，川普除了再度駁斥日昨媒體報導他疑似受到俄羅斯的影響與控制，也證實他將把企業王國交給2名成年兒子打理，以及他不會公佈報稅資料。
美國有線電視新聞網（CNN）率先報導美國情報首長在上週的簡報中提出一份備忘錄的摘要，內容指控俄羅斯將川普政敵的情報提供給川普，同時也握有足以脅迫川普的情報；對此，川普除了駁斥這些指控造假，還批評媒體報導不實，胡說八道，並認為這些「假新聞」應該是美國情報單位外洩出去，「很可恥」。
川普說，就大選時的駭客攻擊而言，他覺得幕後主使可能是俄羅斯，但也可能是其他人，像是中國；俄羅斯總統普廷若喜歡他，應被視為資產而非負債，但他也可能跟普廷處不來。川普稍後又說，普廷應該不會搞駭客攻擊，還要情報單位在他上台90天後再度就此向他報告。
針對備忘錄中指稱川普曾大鬧莫斯科飯店並做出不入流的行為，川普說，像他這樣有頭有臉、出入都有保鑣隨身的大人物，凡事小心翼翼，「你相信（我會做那種事）嗎？」
川普還在記者者會上宣布內閣人事，現任退伍軍人事務部次長舒利金（David Shulkin）將扶正為部長、待衛生部長人事案獲國會確認後就會著手廢除歐版健保、警告出走海外的美國企業等著被課邊境稅，以及一上台就會著手在美墨邊境蓋阻止非法移民入境的高牆。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- A片情節？裸體清潔工徵才 全裸打掃時薪1700元
- 扣裝甲車施壓 英媒：北京要星國斷絕與台灣來往
- 英女哭哭獲保釋 因法官「討厭送女生進監獄」
- 英7歲女童遭割喉棄置遊樂場 犯嫌為15歲少女
- 川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩
網友回應
熱門新聞
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友
- 處理工業區事業廢棄物 成立清運平台
- 台日博物館合作 「台灣地震史」跨國展出
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 〈往日情懷〉平凡小浪漫 甜蜜了我的愛
- 中國銀行業資金短缺 有流動性危機
- 否認和國民黨有關 血液基金會：董事也有綠營人士
- 棒球》曼尼打獨盟 傳有日職球隊對他有興趣
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 成棒經典賽》森榮鴻上陣 只能等春季
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 羅浥薇薇／我記得
- 陳艾琳同情海倫清桃 腥夫阿翔反嗆「什麼鬼邏輯」
- 鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家
- 野球新視界》換湯不換藥 連球都搞不定
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- 台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊
- 嘉義廟宇迎春 開放祈福點燈
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻
- 屏東1騎士自撞噴飛5公尺 眼突頭凹慘死
- 申請學貸 1/16～2/24受理
- 遼寧艦北返 我戰機警戒
- WSBL》嚇出國泰一身冷汗 台電延長賽3分惜敗
- 蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡
- 國民黨市長預選民調 許明財爭取支持
- 玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥
- 仿舊稻草拓印 新化武德殿重塑壁面
- WSBL》台元擊敗電信 繼續與國泰並列龍頭
- 海倫清桃淚訴家暴 老公竟回「打她是為她好」
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 淡水掩埋場續崩塌 垃圾隨浪漂
- 李有成／迷路蝴蝶
- 高齡82歲林家慶偕陳雷 用Big Band唱心聲
- 棒球》施博詠致勝兩分砲 台電晉冠軍戰對綺麗珊瑚
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分