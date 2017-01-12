川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去

美國總統當選人川普11日召開勝選後的首場記者會，絕大部分時間用於駁斥媒體報導他受到俄羅斯政府的影響與控制。（法新社）

2017-01-12 01:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普11日舉行勝選以來的首場記者會，面對現場多達250名記者，川普除了再度駁斥日昨媒體報導他疑似受到俄羅斯的影響與控制，也證實他將把企業王國交給2名成年兒子打理，以及他不會公佈報稅資料。

美國有線電視新聞網（CNN）率先報導美國情報首長在上週的簡報中提出一份備忘錄的摘要，內容指控俄羅斯將川普政敵的情報提供給川普，同時也握有足以脅迫川普的情報；對此，川普除了駁斥這些指控造假，還批評媒體報導不實，胡說八道，並認為這些「假新聞」應該是美國情報單位外洩出去，「很可恥」。

川普說，就大選時的駭客攻擊而言，他覺得幕後主使可能是俄羅斯，但也可能是其他人，像是中國；俄羅斯總統普廷若喜歡他，應被視為資產而非負債，但他也可能跟普廷處不來。川普稍後又說，普廷應該不會搞駭客攻擊，還要情報單位在他上台90天後再度就此向他報告。

針對備忘錄中指稱川普曾大鬧莫斯科飯店並做出不入流的行為，川普說，像他這樣有頭有臉、出入都有保鑣隨身的大人物，凡事小心翼翼，「你相信（我會做那種事）嗎？」

川普還在記者者會上宣布內閣人事，現任退伍軍人事務部次長舒利金（David Shulkin）將扶正為部長、待衛生部長人事案獲國會確認後就會著手廢除歐版健保、警告出走海外的美國企業等著被課邊境稅，以及一上台就會著手在美墨邊境蓋阻止非法移民入境的高牆。