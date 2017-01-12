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揭露與俄關係 川普陣營指網站不負責任

2017-01-12  01:04

〔中央社〕美國總統當選人川普的發言人史派瑟今天表示，美國新聞網站BuzzFeed張貼與川普有關文件的決定，「極不負責任」。他說，文件未經證實地宣稱，俄羅斯蒐集了與川普相關的情報。

史派瑟（Sean Spicer）在川普召開的當選後首次記者會中說：「就1個左翼網站而言，這是駭人又極不負責任的作法。這個網站對總統當選人在宣誓就職數天前反抗網路上假消息的態度，抱持公然敵意。」

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