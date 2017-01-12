南海、北韓與貿易問題 提勒森瞄準中國

2017-01-12 00:28

〔中央社〕美國國務卿提名人提勒森昨天表示，中國在南海造島建礁是非法行為，處理北韓問題上也僅是空洞承諾，貿易上也不按承諾行事，美國在推動外交時，必須要求相關國家負起責任。

提勒森（Rex Tillerson）是埃克森美孚石油公司執行長，作為美國近代史上首位沒有公職經驗、來自企業界的國務卿提名人，有旁聽民眾在他談話時表達抗議，不滿他的公司過去擴張業務造成家園環境遭破壞，反對他成為國務卿。

而他和俄羅斯總統普廷親密的個人關係，會如何影響未來在國務卿任上的美國外交政策，不少民主黨參議員一開始發言時就多所質疑。

根據他事先準備的書面證詞，他對中國有不少著墨，在未提到美國的「一中政策」下，他指出中國在南海、北韓及貿易問題上，美國和中國打交道，必須依「所見事實為憑」，不能只是「懷抱希望」。

關於南海，他直言中國的造島行為是非法的，不尊重國際規則；北韓問題上，中國則未發揮應有的影響力，「我們不能接受中國在北韓問題上的空洞承諾」。

對於貿易，他則指責中國盜竊美國的智慧財產權、在網路及數位領域採取侵略性的擴張作為，中國發展經濟與貿易的做法，沒有遵照對全球協定的承諾，這些種種，都顯示中國的作法已經和美國的利益相衝突。

值得注意的是，和其他提名聽證不同，提勒森一開始未有宣誓儀式，一般來說，美國內閣提名人在聽證會開始前會發誓「句句實言」。

雖然民主黨籍參議員對他磨刀霍霍，不過，包括共和黨籍參議員克魯茲在內，在聽證開始介紹提勒森時都說，提勒森有和世界各國領袖溝通打交道的良好能力，雖然和俄國關係良好，但相信他能「公私分明」、「知道捍衛美國國家利益為優先」，是國務卿的好人選。