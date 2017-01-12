| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
 首頁 > 國際

義國總理心血管阻塞送醫 緊急手術恢復良好

2017-01-12  00:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）近日到法國巴黎訪問，行程10日結束，但他返回羅馬後身體卻感到不適，緊急送醫後，醫生認為有心血管阻塞，應該要馬上進行手術，簡提洛尼發言人賴斯（Flaminia Lais）11日表示，簡提洛尼情況良好並已恢復意識，可能還會住院觀察幾天。

《法新社》報導，今年62歲的簡提洛尼是在上個月12日接任義大利總理，前任義國總理倫齊（Matteo Renzi）則因修憲公投挫敗，在上月初黯然請辭。

簡提洛尼目前正巡迴歐洲各國，拜訪各國首長，他在10日與法國總統歐蘭德（Francois Hollande）會面，接下來原定要在12日飛往倫敦，與英國首相梅伊（Theresa May）會面。

廣告
  • 義大利總理簡提洛尼因心血管阻塞，緊急送醫手術。（美聯社）

    義大利總理簡提洛尼因心血管阻塞，緊急送醫手術。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心血管阻塞 義大利 義大利總理
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：義國總理心血管阻塞送醫 緊急手術恢復良好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.