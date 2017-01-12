義國總理心血管阻塞送醫 緊急手術恢復良好

2017-01-12 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）近日到法國巴黎訪問，行程10日結束，但他返回羅馬後身體卻感到不適，緊急送醫後，醫生認為有心血管阻塞，應該要馬上進行手術，簡提洛尼發言人賴斯（Flaminia Lais）11日表示，簡提洛尼情況良好並已恢復意識，可能還會住院觀察幾天。

《法新社》報導，今年62歲的簡提洛尼是在上個月12日接任義大利總理，前任義國總理倫齊（Matteo Renzi）則因修憲公投挫敗，在上月初黯然請辭。

簡提洛尼目前正巡迴歐洲各國，拜訪各國首長，他在10日與法國總統歐蘭德（Francois Hollande）會面，接下來原定要在12日飛往倫敦，與英國首相梅伊（Theresa May）會面。