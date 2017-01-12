| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

超過7成南韓人想移民 主因是這個...

2017-01-12  00:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一求職網最新調查發現，超過7成的成年人在有機會的情況下，願意移民到國外，最主要原因是逃避國內過於激烈的競爭環境，其次是對腐敗政府的失望感。

南韓《東亞日報》報導，南韓求職網站「Albamon」對4802名成年男性和女性進行移民調查，發現有70.8%的人希望移民，其中女性為74.9%，男性為66.3%，20到29歲為73.7%，30到39歲為72.4%，40到49歲為62.8%，50歲以上為42.8%。

在原因方面，有51.2%民眾希望逃離競爭激烈的社會，過上較悠閒的生活，有24.8%民眾是因對腐敗的政府感到失望，18.1%希望能享受到先進的福利制度，15%為了孩子教育，13.4%因為貧富差距嚴重。

至於想移民的國家，最多人選擇加拿大，有22.1%，其次是澳洲（14.4%）、美國（11.3%）、紐西蘭（10.9%）、瑞士（6.3%）、丹麥（4.9%）、德國（4.5%）、瑞典（4.2%）、日本（3.9%）、荷蘭（3.3%）。

廣告
  • 超過7成南韓人想移民，最主要原因是逃避國內過於激烈的競爭環境，其次是對腐敗政府的失望感。圖為跨年夜南韓民眾集會抗議，要求總統朴槿惠下台。（路透）

    超過7成南韓人想移民，最主要原因是逃避國內過於激烈的競爭環境，其次是對腐敗政府的失望感。圖為跨年夜南韓民眾集會抗議，要求總統朴槿惠下台。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 政府 社會 移民 競爭激烈 腐敗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：超過7成南韓人想移民 主因是這個...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.