超過7成南韓人想移民 主因是這個...

2017-01-12 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一求職網最新調查發現，超過7成的成年人在有機會的情況下，願意移民到國外，最主要原因是逃避國內過於激烈的競爭環境，其次是對腐敗政府的失望感。

南韓《東亞日報》報導，南韓求職網站「Albamon」對4802名成年男性和女性進行移民調查，發現有70.8%的人希望移民，其中女性為74.9%，男性為66.3%，20到29歲為73.7%，30到39歲為72.4%，40到49歲為62.8%，50歲以上為42.8%。

在原因方面，有51.2%民眾希望逃離競爭激烈的社會，過上較悠閒的生活，有24.8%民眾是因對腐敗的政府感到失望，18.1%希望能享受到先進的福利制度，15%為了孩子教育，13.4%因為貧富差距嚴重。

至於想移民的國家，最多人選擇加拿大，有22.1%，其次是澳洲（14.4%）、美國（11.3%）、紐西蘭（10.9%）、瑞士（6.3%）、丹麥（4.9%）、德國（4.5%）、瑞典（4.2%）、日本（3.9%）、荷蘭（3.3%）。