挪威殺人魔出庭再行納粹禮 遭法官制止

2017-01-11 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik）去年3月控告當局侵犯他的人權，在監獄孤立他，不讓他和其他犯人接觸，當時他出庭時高舉手臂行納粹式敬禮，引發爭議。奧斯陸地方法院在去年4月裁定政府敗訴，要求挪威政府支付布雷維克的33萬挪威克朗（約新台幣122萬元）法律費用，挪威政府對此提出上訴，案件在今年1月10日舉行聽證會，布雷維克出庭時再度行納粹式敬禮，但遭到法官制止。

布雷維克是2011年挪威爆炸和槍擊事件的嫌犯，他先在奧斯陸引爆炸彈，隨後又在烏托亞島拿槍掃射群眾，共造成77人喪生、151人受傷，之後他被判21年徒刑。

布雷維克在去年控告挪威政府違反「歐洲人權公約」，將他獨囚22個小時，有時他還會在有女警在場的場合遭脫衣搜身等，但實際上，他住著10坪套房，套房內共有3間房，包括生活起居室、研讀室、運動室，備有電視、無連網功能的電腦、遊戲機台。

法院在去年4月宣判，指出長時間單獨囚禁，確實會危害到犯人的心理健康，因此判挪威政府敗訴，不滿的挪威政府因此上訴，法院在10日舉行舉行聽證會，但身穿黑色西裝出庭的布雷維克又行納粹禮，因此遭到法官制止，法官認為這是侮辱的行為，要求他不要再做出相關行為，而聽證將進行6天，之後才會做出裁決。