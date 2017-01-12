| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

歐洲法院判決 穆斯林父母得讓女兒上游泳課

2017-01-12  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕有對居住在瑞士巴塞爾（Basel）的穆斯林夫婦因宗教信仰緣故，拒絕讓女兒和男同學上游泳課，2人在2010年時遭巴塞爾教育局開罰1400瑞士法郎（約新台幣4萬4千元），他們因此告上法庭，最終上訴至歐洲人權法院（ECHR），判決10日出爐，法官認為，讓兒童融入社會，比遵守父母的宗教信仰更為重要，因此判父母敗訴。

根據瑞士法規，除了健康因素，所有學生都要參加游泳課，但這對父母拒絕讓分別為9歲、11歲的2個女兒和男同學上游泳課，校方雖然有提出解決辦法，讓他們的女兒穿著全身性泳衣「布基尼（Burkini）」上課，以及使用專用更衣室等，但仍遭家長拒絕，最終巴塞爾教育局才會開罰。

這對夫婦因此展開訴訟，他們認為校方侵犯了歐洲人權公約所保障的「人民思想、意識、宗教上的自由」。

歐洲人權法院認為，學校在社會融入上扮演了重要的角色，只能在非常特別的情況下，才能不參加某些課程，而讓所有學生學會游泳很重要，正當課程的參與，是不違反宗教自由的。

廣告
  • 瑞士一對穆斯林夫婦因宗教因素，不讓女兒和男同學游泳，遭罰1400瑞士法郎，他們上訴至歐洲人權法院，判決10日出爐，判父母敗訴。（情境照）

    瑞士一對穆斯林夫婦因宗教因素，不讓女兒和男同學游泳，遭罰1400瑞士法郎，他們上訴至歐洲人權法院，判決10日出爐，判父母敗訴。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人權 宗教信仰 瑞士 穆斯林
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：歐洲法院判決 穆斯林父母得讓女兒上游泳課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.