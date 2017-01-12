歐洲法院判決 穆斯林父母得讓女兒上游泳課

2017-01-12 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕有對居住在瑞士巴塞爾（Basel）的穆斯林夫婦因宗教信仰緣故，拒絕讓女兒和男同學上游泳課，2人在2010年時遭巴塞爾教育局開罰1400瑞士法郎（約新台幣4萬4千元），他們因此告上法庭，最終上訴至歐洲人權法院（ECHR），判決10日出爐，法官認為，讓兒童融入社會，比遵守父母的宗教信仰更為重要，因此判父母敗訴。

根據瑞士法規，除了健康因素，所有學生都要參加游泳課，但這對父母拒絕讓分別為9歲、11歲的2個女兒和男同學上游泳課，校方雖然有提出解決辦法，讓他們的女兒穿著全身性泳衣「布基尼（Burkini）」上課，以及使用專用更衣室等，但仍遭家長拒絕，最終巴塞爾教育局才會開罰。

這對夫婦因此展開訴訟，他們認為校方侵犯了歐洲人權公約所保障的「人民思想、意識、宗教上的自由」。

歐洲人權法院認為，學校在社會融入上扮演了重要的角色，只能在非常特別的情況下，才能不參加某些課程，而讓所有學生學會游泳很重要，正當課程的參與，是不違反宗教自由的。