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A片情節？裸體清潔工徵才 全裸打掃時薪1700元

2017-01-11  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國一間清潔公司近日發出招聘「裸體清潔工」的訊息，酬勞則是每小時45英鎊（約新台幣1700元），讓網友笑稱宛如A片情節。

根據《每日星報》報導，該家清潔公司日前在臉書貼出一則徵才廣告，工作內容與一般清潔工大同小異，包括清理灰塵、澆花、洗衣服、擦玻璃等，但做這些工作時都必須裸體。若有客人想雇用裸體清潔工，第一小時是65英鎊（約新台幣2450元），第二小時之後則以每小時55（約新台幣2076元）英鎊計算。

公司負責人勞拉（Laura Smith）強調，「我能理解很多人可能會聯想到某些事情，但裸體清潔工沒有性服務」，公司也有一些基本規定，像是不能觸摸、拍照，所以這沒有什麼不好。

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  • 英國一間清潔公司近日發出招聘「裸體清潔工」的訊息，讓網友笑稱宛如A片情節。（圖擷自太陽報）

    英國一間清潔公司近日發出招聘「裸體清潔工」的訊息，讓網友笑稱宛如A片情節。（圖擷自太陽報）

  • 裸體清潔工的工作內容，與一般清潔工大同小異，但必須裸體清理房子。（圖擷自每日星報）

    裸體清潔工的工作內容，與一般清潔工大同小異，但必須裸體清理房子。（圖擷自每日星報）

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