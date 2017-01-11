A片情節？裸體清潔工徵才 全裸打掃時薪1700元
2017-01-11 21:52
〔即時新聞／綜合報導〕英國一間清潔公司近日發出招聘「裸體清潔工」的訊息，酬勞則是每小時45英鎊（約新台幣1700元），讓網友笑稱宛如A片情節。
根據《每日星報》報導，該家清潔公司日前在臉書貼出一則徵才廣告，工作內容與一般清潔工大同小異，包括清理灰塵、澆花、洗衣服、擦玻璃等，但做這些工作時都必須裸體。若有客人想雇用裸體清潔工，第一小時是65英鎊（約新台幣2450元），第二小時之後則以每小時55（約新台幣2076元）英鎊計算。
公司負責人勞拉（Laura Smith）強調，「我能理解很多人可能會聯想到某些事情，但裸體清潔工沒有性服務」，公司也有一些基本規定，像是不能觸摸、拍照，所以這沒有什麼不好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 同時挑釁台日！ 中國3軍艦繞行日本一周
- 阿伯有練過！運動員單車辛苦爬坡 慘遭老農超車
- 俄超狂禁菸令！2015年後出生終身不得買菸
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 116×11公分 史上最大支！海關查獲走私象牙 從北京買來的
- 台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙
- 中國稱台海為「國際水道」 網友揶揄：中國式解釋
- 小黃壓到女騎士腳掌 運將反嗆：都是你亂鑽車
- 老婆不給 他居然下藥硬上
- 過不了情關？ 男子車內燒炭死亡
- 自由廣場》一個陸軍上校的憂心
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 王少偉出外景 蟑螂大隊迎新
- 〈比例熱敷〉射手座的愛情
- 籌備3年 林懷民新作11月推出
- 經典賽》賭博無礙 南韓隊宣布吳昇桓加入陣容
- 黨產會再凍永豐銀 法官要國民黨證明資金短缺
- 越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返
- 莎拉布萊曼要來台南！ 隱藏版曲目獻歌迷
- 欠稅300萬遭政府追討 吳宗憲出面這樣解釋...
- 歐股收高 倫敦股市再創新高
- 通緝男借錢逃亡還不了 竟結夥持槍強盜被害人
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 薪資管理系統出包 2000員工個資外洩
- 黨魁選舉有人頭黨員傳聞 郝龍斌：不樂見
- 孩子PO文被嗆 反同團體告挺同妨害名譽
- 婆婆飆媳婦死出去 法官引紅樓夢判無罪
- 透視北京》習近平慎防對台工作出現「殭屍化」現象
- 海倫清桃身世造假 陳艾琳：她只是個生病的人
- 魚池虎頭蘭「消苞」2成 花農不漲價
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 替代道路跳票 龍潭居民：鄭文燦「白賊七」
- 蓮花Exige單挑保時捷911 結局很「落漆」...
- 綠蠵龜陳屍淡水垃圾掩埋場 檢視死因不明
- 台中交通熱點空污監測 大雅交流道最嚴重
- 苗縣府調整局處長 新生代出頭天
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- 國際電玩展下週起跑 昱泉將展示VR動作遊戲
- 傳富二代年底想娶海倫清桃 得知真相後超崩潰！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：A片情節？裸體清潔工徵才 全裸打掃時薪1700元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分