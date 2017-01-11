遭爆個人性癖好 川普回嗆：完全是垃圾！

美國媒體爆料，俄羅斯情報幹員握有美國準總統川普「有失體面」的負面情報，川普透過準白宮幕僚長表示，這消息完全是垃圾，會將它清掉！（路透）

2017-01-11 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體爆料，俄羅斯情報幹員握有美國準總統川普「有失體面」的負面情報，川普先回嗆「假新聞」，稍早又在推特爆氣連貼4篇文，並透過準白宮幕僚長表示，「（消息）完全是垃圾（total garbage），我會清掉它！」

川普今天遭爆個人性癖好，內容提到川普於2013年到訪莫斯科，要求妓女在床上表演小便等。據傳俄國當局企圖「利用川普個人迷戀的喜好和性變態」，來讓他妥協。相關消息俄方與川普都予以否認。

川普今天台灣時間上午先在推特痛批這是「假新聞」，稍早又透過即將上任的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）表示，「（消息）完全是垃圾，我會清掉它！」

此外，川普也爆氣在推特連發4則貼文，他先強調俄羅斯官方也稱，這個消息完全是製造出來的，是徹底的「廢話」；隨後又貼文，「俄國從來沒拿我當籌碼，我跟俄國一點關係都沒有，沒有交易，沒有欠債，什麼也沒有！」

他接著說自己輕易贏得選舉，但對手不斷用「假新聞」藐視他勝選；另一篇貼文則反問，「情報部門不該讓這種假新聞滲透進大眾社會吧？我們是住在納粹德國嗎？」