俄超狂禁菸令！2015年後出生終身不得買菸

2017-01-11 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷又一最新力作，欲祭出史上最嚴格的禁菸令來守護人民的健康。據最新提出的法案，2015年後出生的俄羅斯公民，終身不得買菸，嚴格程度僅次於全國禁菸的不丹。

綜合外媒報導，俄羅斯總統普廷極度厭惡香菸，希望全國人民都能夠戒掉抽菸的惡習，因此計畫頒布最新禁菸法，2015年後出生的公民終身不得購菸，此項禁令將在2033年開始生效，屆時在2015年出生的孩子剛好到達能夠合法吸菸的18歲。

有疑慮指出，在頒布如此嚴格禁令之下，恐造成黑市假菸猖獗的現象，對人體危害更大。對於這一點，克里姆林宮表示，目前禁菸法案仍處提案階段，將和各部會謹慎研商，並確保該法能夠有效實施後才會頒布。

據悉，俄羅斯的菸草銷售量已從2009年的39%下降到2016年的33%，當局目標希望能夠在2025年有效降低吸菸率到25%，據統計，目前俄羅斯境內有43%的人口都有抽菸的習慣。

2010年世界衛生組織調查發現，在俄羅斯，有12%的未成年人口每天都在吸菸，雖然俄羅斯進行菸稅調漲，但在多國之間相對便宜許多，一包萬寶路只需要花1.1英鎊（約新台幣44元）就能夠買得到。

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