黑人教堂槍擊案兇手判死 死者親屬：空洞的勝利

2017-01-11 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國在2015年發生一起極端種族主義白人對黑人教堂的槍擊事件，造成9名非裔美國人死亡，震驚美國社會，這起「查爾斯頓教堂槍擊案」也被視為種族歧視的仇恨犯罪（hate crime）。如今這名兇手魯夫（Dylann Roof）現已獲判死刑。

《紐約時報》報導，去年12月15日，該案陪審團判決這名白人兇手魯夫，被起訴的33項罪名都成立，其中包括謀殺重罪、針對種族犯下的仇恨犯罪等18項罪名，皆足以判決死刑。而魯夫拒絕律師替他辯護，表示自己並不後悔，並稱「黑人每天都在濫殺白人」、「這件事總要有人來做」。

當天12名陪審團成員中，9名為白人、3名為黑人。根據美國美國聯邦憲法，若陪審員一致同意即可判決死刑。

魯夫的辯護律師表示，「魯夫確實做出這件事情，但若能避免死亡，我們的社會不應該動用死刑。」而兇手魯夫的家人則表示，仍會「永遠愛著魯夫」，並向受害者致意，表示將用其一生思考，為何魯夫會犯下如此恐怖的罪行。

對此，一名受害者的哥哥葛拉漢（Melvin Graham）則表示「這是空洞的勝利」，因為他離世的妹妹已無法回來，「這個判決很公平，而陪審團不過做了同樣的事。」