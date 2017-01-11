| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 國際

媽媽為何將小孩抱在左側 科學家這麼說...

媽媽為何把小孩抱在左側，俄羅斯科學家認為與大腦有關。（圖擷自《Sputnik》）

2017-01-11  20:46

〔即時新聞／綜合報導〕為何媽媽會把小孩抱在左側？俄羅斯科學家表示，原因是大多數哺乳動物喜歡走在母親的右邊、用左眼看母親，這是左右腦功能「不對稱性」的表現。

《Sputnik》（俄羅斯衛星網）報導，俄羅斯聖彼得堡國立大學的生物學家研究指出，媽媽把小孩抱在左側，是因為哺乳類大腦不對稱性的表現，這種現象過去被認為是人類的特有屬性，但其實也因此讓其他物種得以存活至今。

研究進行5年時間，針對海象、馬、馴鹿、高鼻羚羊、麝牛、歐鰉、虎鯨、南露脊鯨、東部灰大袋鼠、紅大袋鼠等雌性動物及其下一代進行觀察，結果得到上述結果。

研究指出，這種腦功能側化現象，指通過左眼接收訊息的右腦，在辨別有社會意義的形象時會運轉得更快。

其中一名研究人員表示，人類是哺乳動物，所以這種假設說明，這是人類在進化過程中，從祖輩那裡繼承下來的特點，表現為母親用左手抱孩子，把孩子的頭放在左肩。這項研究成果刊登在《自然·生態學與進化》（Nature Ecology &Evolution）雜誌。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 媽媽 左邊 抱嬰 抱小孩 研究 科學家
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：媽媽為何將小孩抱在左側 科學家這麼說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.