媽媽為何將小孩抱在左側 科學家這麼說...
2017-01-11 20:46
媽媽為何把小孩抱在左側，俄羅斯科學家認為與大腦有關。（圖擷自《Sputnik》）
〔即時新聞／綜合報導〕為何媽媽會把小孩抱在左側？俄羅斯科學家表示，原因是大多數哺乳動物喜歡走在母親的右邊、用左眼看母親，這是左右腦功能「不對稱性」的表現。
《Sputnik》（俄羅斯衛星網）報導，俄羅斯聖彼得堡國立大學的生物學家研究指出，媽媽把小孩抱在左側，是因為哺乳類大腦不對稱性的表現，這種現象過去被認為是人類的特有屬性，但其實也因此讓其他物種得以存活至今。
研究進行5年時間，針對海象、馬、馴鹿、高鼻羚羊、麝牛、歐鰉、虎鯨、南露脊鯨、東部灰大袋鼠、紅大袋鼠等雌性動物及其下一代進行觀察，結果得到上述結果。
研究指出，這種腦功能側化現象，指通過左眼接收訊息的右腦，在辨別有社會意義的形象時會運轉得更快。
其中一名研究人員表示，人類是哺乳動物，所以這種假設說明，這是人類在進化過程中，從祖輩那裡繼承下來的特點，表現為母親用左手抱孩子，把孩子的頭放在左肩。這項研究成果刊登在《自然·生態學與進化》（Nature Ecology &Evolution）雜誌。
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