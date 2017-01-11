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還沒上台就漏氣？ 過半美國民眾認為川普…

2017-01-11  19:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國昆尼皮克大學10日公布的最新民調，過半數美國人認為總統當選人川普不在乎一般民眾以及不同意他處理政權移交的方式，僅3成受訪者贊同他的內閣人選。

這份在川普的內閣人選接受參議院聽證的首週所公布的民調，還發現川普在若干項目的支持率下滑。例如，51%受訪者不贊同川普處理政權移交的方式，高於該民調去年11月就相同問題所獲得的結果（46%）；此外，認為川普老實的美國人也從去年11月的42%，降至如今的39%。

52%受訪者認為川普不在乎一般美國人，62%覺得他不夠冷靜沉穩；40%美國人不贊同他的內閣人選，28%覺得不夠了解所以無法表示意見。但該民調也有令川普開心的結果，像是超過3分之2（68%）受訪者認為川普很聰明，71%覺得他是強人。

該民調於1月5日到9日間進行，對象為全美899名選民，誤差值為正負3.3個百分點。

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  • 美國最新民調顯示，過半數美國人覺得川普不在乎一般老百姓以及不贊同他處理政權移交的方式。圖為川普去年底聆聽記者發問。（美聯社）

    美國最新民調顯示，過半數美國人覺得川普不在乎一般老百姓以及不贊同他處理政權移交的方式。圖為川普去年底聆聽記者發問。（美聯社）

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