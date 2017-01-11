涉拍無碼AV獲利近4億 台籍女社長日本被捕

2017-01-11 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方週三表示，台灣一間影像製作公司「Pierrot」涉嫌在日本拍攝無碼的成人影片，並放上美國、台灣網站散播、牟利，多年來獲利高達14億日圓（新台幣約3億9000萬元），該公司社長陳美娟等6人於日本已遭到逮捕。

包括日本放送協會（NHK）、富士電視台、時事社等多家日本媒體報導，日本警方指出，67歲公司社長陳美娟與其他5人，涉嫌與台灣、美國企業共謀，於2007年到2016年間，在日本拍攝無碼成人片，並在網站「caribbeancom」公開播放。總計獲利高達14億日圓（約新台幣3億9000萬元）。

而6人遭到逮捕後，僅一人坦承犯案，其餘包括陳美娟等人皆否認犯案，並向警方供稱並不知道「caribbeancom」網站，更沒有散播無碼成人片。日本警方則擬將與台灣、美國警方合作偵辦，查明此案。