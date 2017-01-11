英女哭哭獲保釋 因法官「討厭送女生進監獄」
2017-01-11 23:45
〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一名30歲的女子蘇菲（Sophie Franklin），遭到公司指控挪用公款進行私人購物，但因審理案件的法官「討厭送女生進監獄」，因此允許她被保釋，並把判決延宕至5月17再進行審理。
綜合外媒報導，英國一名30歲女子蘇菲，先前在一間廣告公司擔任經理職務，離職後遭公司指控，在2014年1月至2016年2月的任職期間，挪用3萬8000英鎊（約新台幣148萬）公款作為己用，與朋友到處吃香喝辣、購物旅遊，以詐欺罪遭到起訴，於去年8月遭逮捕入獄。
負責審理此案的法官歐文（Owen Davies），在法庭上看見蘇菲哭成淚人兒，同時得知蘇菲已盡力償還3萬2000英鎊（約新台幣125萬）的公款後，判決蘇菲得以保釋出獄，並將給予5個月的期限讓她清償剩下來的額度，同時說：「我討厭送女生進監獄，特別是第一次被定罪的」，認為雖然蘇菲有錯，但看在她盡力償還款項的積極態度下，允許她保釋至今年5月17日，且將會以她償還款項的表現，進行合理的判決。
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