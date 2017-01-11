IS處決同性戀 男子遭推下樓慘死

2017-01-11 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織「伊斯蘭國」（IS）手段兇殘，日前在摩蘇爾（Mosul）有名男子被指控是同性戀，IS份子竟直接將他從屋頂上推下去，男子血濺一地、當場死亡。

《每日郵報》報導，在IS的統治下，同性戀者會被處以死刑，IS份子也會在執刑前向圍觀的群眾宣讀「罪名」，群眾甚至會丟石頭侮辱屍身，相當誇張。

摩蘇爾戰役至今仍在進行，目前美軍和伊拉克軍已攻佔底格里斯河的東岸地區，但人口密集的西岸地區仍是IS掌控，雙方各佔領了城市的一半。