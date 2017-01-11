英7歲女童遭割喉棄置遊樂場 犯嫌為15歲少女

2017-01-11 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國約克市週一發生一起驚悚的割喉案，一名7歲女童放學後遭人割喉，倒臥血泊90分鐘才被發現，警方事後拘捕一名才15歲的案件嫌疑人，尚未釐清犯案動機為何，案件今日開庭審理。

綜合外媒報導，英國一名7歲女童在放學後遭人割喉，被人發現倒臥在遊樂場的血泊中，警方事後鎖定一名15歲少女，並在她身上查獲武器，以謀殺罪名將她緝拿歸案。

據悉，凱蒂被發現時已是遇害後90分鐘，其母親到場時崩潰哭喊救救她的女兒，雖經救護人員緊急急救，但仍因喉嚨遭利器割開造成失血過多死亡。

據悉，凱蒂在遇害前兩周，才剛擔任母親及繼父婚禮上的花童，如今遇害讓全家人心碎不已，當地民眾得知凱蒂死訊，紛紛前往事故現場贈花進行悼念。