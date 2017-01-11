地獄級武器「RIP子彈」 一顆就打穿所有內臟
2017-01-11 19:16
生產商試驗「RIP子彈」，西瓜能輕鬆打破，並瓜肉四散。（圖擷取自youtube）
〔即時新聞／綜合報導〕美國出現一款殺傷力極強、名為「RIP」的子彈，一顆子彈能在射出後能分散成24片，若是射入人體，能讓所有內臟受到傷害，堪稱地獄級武器。
綜合外媒報導，美國G2公司推出的一款子彈，號稱世界最兇殘的子彈，鯊魚牙齒外型及能分裂成24片子彈片，生產商試驗射擊，顯示不論是西瓜、玻璃、鐵板、冰塊都能輕鬆打穿。
不過這種子彈傷害性太大，因此海牙和平公約禁止這種子彈使用於戰爭中，軍警也禁用。但除了生產商外，不少持有槍枝的民眾也購買這款子彈，並拍攝使用畫面放上影音平台，不少網友擔心，若是成為恐怖份子的火力來源該怎麼辦。
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