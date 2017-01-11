詭辯？ 中國官媒：霧霾對吸菸者根本不是事

中國官媒在評論中承認霧霾的確有導致肺癌的風險，但指出PM2.5濃度增加「這對吸菸者根本不是事」。（美聯社）

2017-01-11 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒今（11）日發表一篇評論討論霧霾的危害，談到肺癌及吸菸人士，內文雖然承認霧霾的確有導致肺癌的風險，但指出PM2.5濃度增加「這對吸菸者根本不是事」。

中國《環球時報》一篇評論以「霧霾危害到底有多大」為題，討論霧霾對肺癌發病率增加的影響，內文指出，近年北京肺癌發病率增加，很多人歸咎於霧霾，但肺癌是慢性病，近年病例增加更可能是上世紀80年代以來，菸草消費者增加所致，「即使霧霾對此有影響，恐怕也要到多年後才會顯現」。

該評論稱霧霾的確有致癌風險，但也指出北京一年平均PM2.5濃度是60微克/立方公尺，增加肺癌的風險為31.5%，「這個數值是高是低，與吸煙導致肺癌的風險做個比較就看出來了：吸煙者因肺癌死亡的風險是不吸煙者的十幾倍」；霧霾還會導致心血管疾病及呼吸系統其他疾病，「但吸菸同樣能導致這些疾病，且風險高得多。」

該評論稱，「2016年荷蘭有研究指出，pm2.5濃度每增加10微克/立方米，相當於每天吸5.5根二手菸，這對吸煙者根本不是事，對不吸菸者就很有影響。所以不吸菸者更應重視霧霾問題。」