| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 國際

英國領先全球 正式認可「跑酷」為運動

極限運動「跑酷」主要是透過感受、判斷地形，利用奔跑及跳躍方式，快速及有效地穿越周圍的障礙物。（資料照，法新社）

2017-01-11  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國5個官方體育機構在當地時間週二，通過一項極限運動「跑酷」（parkour）為運動，該運動相關運動組織日後可更容易獲得政府補助，英國也成為第一個認可這項極限運動的國家。

英國《衛報》報導，這項極限運動「跑酷」的運動精神，主要是透過感受、判斷地形，利用奔跑及跳躍等方式，快速及有效地穿越周圍的障礙物。跑酷起源於法國，原為一項軍事訓練方式，隨後漸變成為一種運動，並傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。而當地組織「英國跑酷」（Parkour UK）則認為，跑酷與另一項運動「自由奔跑」（Free Running）為同一種運動。

「英國跑酷」早在2009年就已提出申請，希望政府能將跑酷認可為一項運動， 而現在已得到包括「英格蘭體育」（Sport England）等5家英國官方體育機構的認可，當地學校今後也可開設教授跑酷相關課程，體育教育協會更將此運動形容為「一種刺激和激勵的活動」。

英國體育事務部長克勞奇（Tracey Crouch）對此表示相當高興，並呼籲民眾勇於嘗試；「英國跑酷」會長福康（Sebastien Foucan）則說：「跑酷終於獲得認可，這是歷史性的一刻，我們正在創造歷史，而英國是第一個認可跑酷為運動的國家，也是這項領域的先驅。」

相關連結請見

廣告
  • 跑酷起源於法國，隨後傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。（資料照，路透）

    跑酷起源於法國，隨後傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。（資料照，路透）

  • 跑酷起源於法國，隨後傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。（資料照，路透）

    跑酷起源於法國，隨後傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。（資料照，路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： parkour 極限運動 英國 運動 飛躍道
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：英國領先全球 正式認可「跑酷」為運動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.