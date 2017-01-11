英國領先全球 正式認可「跑酷」為運動

極限運動「跑酷」主要是透過感受、判斷地形，利用奔跑及跳躍方式，快速及有效地穿越周圍的障礙物。（資料照，法新社）

2017-01-11 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國5個官方體育機構在當地時間週二，通過一項極限運動「跑酷」（parkour）為運動，該運動相關運動組織日後可更容易獲得政府補助，英國也成為第一個認可這項極限運動的國家。

英國《衛報》報導，這項極限運動「跑酷」的運動精神，主要是透過感受、判斷地形，利用奔跑及跳躍等方式，快速及有效地穿越周圍的障礙物。跑酷起源於法國，原為一項軍事訓練方式，隨後漸變成為一種運動，並傳入歐美等地，成為近年一項新興的極限運動。而當地組織「英國跑酷」（Parkour UK）則認為，跑酷與另一項運動「自由奔跑」（Free Running）為同一種運動。

「英國跑酷」早在2009年就已提出申請，希望政府能將跑酷認可為一項運動， 而現在已得到包括「英格蘭體育」（Sport England）等5家英國官方體育機構的認可，當地學校今後也可開設教授跑酷相關課程，體育教育協會更將此運動形容為「一種刺激和激勵的活動」。

英國體育事務部長克勞奇（Tracey Crouch）對此表示相當高興，並呼籲民眾勇於嘗試；「英國跑酷」會長福康（Sebastien Foucan）則說：「跑酷終於獲得認可，這是歷史性的一刻，我們正在創造歷史，而英國是第一個認可跑酷為運動的國家，也是這項領域的先驅。」

相關連結請見