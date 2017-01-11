| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 國際

波蘭女攝影師全裸入鏡 原因背後竟藏有洋蔥

2017-01-11  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社會開放的風氣，裸照也成為了一種藝術的表現，國外就有一名女攝影師，在網上分享了自已一系列的裸照，不過她以全裸的姿態入鏡並不是為了藝術而犧牲，而是另有令人感到鼻酸的原因。

根據《每日郵報》報導，來自波蘭的一名34歲女攝影師馬格達萊納（Magdalena Wosinska），在Instagram上分享了自己在世界各地的照片，而每張照片的她全是裸體。她表示，由於她的家裡非常窮困，學生時期時學校有項人像攝影作業，不過她卻沒有一件漂亮的衣服能上鏡，於是她決定脫光衣服，以全裸的樣貌入鏡。

馬格達萊納還說，喜歡裸體因為它是「永恆」的，且裸體時大家就不能透過服裝，去標籤定義你是什麼樣的階級、族群。

廣告
  • 馬格達萊納在網上分享了，自己在世界各地的照片，而每張照片的她全是裸體。（擷取自themagdalenaexperience IG）

    馬格達萊納在網上分享了，自己在世界各地的照片，而每張照片的她全是裸體。（擷取自themagdalenaexperience IG）

  • 馬格達萊納說，當人處於裸體狀態時，就不會有人知道你是什麼階級或族群。（擷取自themagdalenaexperience IG）

    馬格達萊納說，當人處於裸體狀態時，就不會有人知道你是什麼階級或族群。（擷取自themagdalenaexperience IG）

  • 馬格達萊納認為，裸體是永恆的，所以她很喜歡。（擷取自themagdalenaexperience IG）

    馬格達萊納認為，裸體是永恆的，所以她很喜歡。（擷取自themagdalenaexperience IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女人 攝影師 波瀾 洋蔥 裸體 貧困
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：波蘭女攝影師全裸入鏡 原因背後竟藏有洋蔥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.