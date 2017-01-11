波蘭女攝影師全裸入鏡 原因背後竟藏有洋蔥

2017-01-11 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社會開放的風氣，裸照也成為了一種藝術的表現，國外就有一名女攝影師，在網上分享了自已一系列的裸照，不過她以全裸的姿態入鏡並不是為了藝術而犧牲，而是另有令人感到鼻酸的原因。

根據《每日郵報》報導，來自波蘭的一名34歲女攝影師馬格達萊納（Magdalena Wosinska），在Instagram上分享了自己在世界各地的照片，而每張照片的她全是裸體。她表示，由於她的家裡非常窮困，學生時期時學校有項人像攝影作業，不過她卻沒有一件漂亮的衣服能上鏡，於是她決定脫光衣服，以全裸的樣貌入鏡。

馬格達萊納還說，喜歡裸體因為它是「永恆」的，且裸體時大家就不能透過服裝，去標籤定義你是什麼樣的階級、族群。