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不乖的懲罰？荒唐媽把小孩綁上木柱曬太陽

2017-01-11  19:10

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名男童因為犯錯，遭媽媽處罰綁在房外木柱上，並直接曝曬在太陽下，警方到現場趕緊將繩索解開，一旁的母親接受警方盤問時則崩潰哭泣，男童隨後遭警方帶離，其父母則因涉嫌虐童而遭到控訴。

據《鏡報》報導，哥倫比亞一名男童因為犯錯，被年輕媽媽綁在房外的木柱上以示懲罰，雖然屁股下坐了一張紅色塑膠，不需要罰站，但是雙手被緊緊捆在條柱上動彈不得，只能任由陽光曝曬。

警方獲報後來到現場，一名員警用小刀小心翼翼割斷綁住男童的繩索，隨後將他抱離現場交予同事，一旁的媽媽疑似不斷試圖澄清並開始哭泣，目前無法得知這位男童後續安置作業，但其父母已經因涉嫌虐童而遭到控訴。

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  • 哥倫比亞一位男童因為不乖，居然被媽媽綁在門外的柱子上，曝曬太陽下動彈不得。（圖擷自鏡報）

    哥倫比亞一位男童因為不乖，居然被媽媽綁在門外的柱子上，曝曬太陽下動彈不得。（圖擷自鏡報）

  • 警方接獲報案後到達現場拯救男童，將其帶離原生家庭。（圖擷自鏡報）

    警方接獲報案後到達現場拯救男童，將其帶離原生家庭。（圖擷自鏡報）

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