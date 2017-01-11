韓總統熱門人選潘基文 弟侄涉賄賂遭美起訴

2017-01-11 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文將於明（12）日返抵南韓，這位已暗示要角逐大位的下任總統有力人選，不僅早先傳出受賄醜聞，其胞弟和侄子因賄賂官員遭美國檢方起訴。

綜合外媒報導，潘基文的姪子潘洙賢（音譯，Bahn Joo Hyun）是房地產經紀人，潘的胞弟潘基相（音譯，Ban Ki-sang）則是韓國建築公司Keangnam的執行官。2013年Keangnam出現債務問題，想出售位於越南河內的建物。

潘基相與潘洙賢透過美國商人哈里斯（Malcolm Harris）企圖賄賂一名中東官員，勸誘對方用國家主權財富基金買下這棟建物。起訴書指出，兩人還在這筆高達8億美元的交易中，涉嫌獲得數百萬回扣。

潘基文的發言人說，潘對此事相當驚訝，對此不知情。針對早先傳出受賄23萬美元的醜聞，潘基文回南韓將澄清此事，發言人李杜運今日也表示，受賄一事完全是無稽之談。

潘基文13日將到南韓4位已故總統墓地謁陵，並將與南韓代總統、國會議長及大法院院長會面。