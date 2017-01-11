| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國防部：晚間7點 遼寧號已在福建湄洲島外海 18年無性婚姻！海倫清桃老公自爆不能人道
 首頁 > 國際

川普在中國申請商標 恐引發憲政危機

2017-01-11  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）目前在中國至少有45個商標申請案待解決，但專家指出，這些商標每一個都可能引發美國憲政危機。

《法新社》報導，川普在中國已註冊72個商標，他在去年4月提出42個註冊申請，大約2個月後，又再提出3個，所有申請案都是以川普的名字提出，地址則是紐約川普大廈。批准程序則需要12到18個月，因此中國當局在川普上任後才會作出決定。

美國政治領域的專家指出，在中國的商標申請案可能讓川普與美國憲法產生衝突，因美國憲法禁止聯邦政府官員收受外國政府的禮物或「薪酬」，包括工資、費用或利潤。

前總統小布希（George Bush）政府的白宮倫理學家波特（Robert Painter）說，註冊商標通過、獲得許可證等，可以被視為上述規定所涵蓋的外國政府授予的特別待遇。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）的前倫理律師艾森（Norman Eisen）也指出，這些商標每個都是潛在的「薪酬」。

波士頓大學憲法法學專家韋克斯勒（Jay Wexler）說，對於違反行為，憲法沒有明定「特定補救辦法」，「在我看來，彈劾將是嚴重違規的適當補救辦法」。

廣告
  • 美國準總統川普目前在中國至少有45個商標申請案待解決，專家指出，這些商標每一個都可能引發美國憲政危機。（美聯社）

    美國準總統川普目前在中國至少有45個商標申請案待解決，專家指出，這些商標每一個都可能引發美國憲政危機。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 商標 川普 憲政危機 美國憲法 註冊商標
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：川普在中國申請商標 恐引發憲政危機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.