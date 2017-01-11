川普在中國申請商標 恐引發憲政危機

2017-01-11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）目前在中國至少有45個商標申請案待解決，但專家指出，這些商標每一個都可能引發美國憲政危機。

《法新社》報導，川普在中國已註冊72個商標，他在去年4月提出42個註冊申請，大約2個月後，又再提出3個，所有申請案都是以川普的名字提出，地址則是紐約川普大廈。批准程序則需要12到18個月，因此中國當局在川普上任後才會作出決定。

美國政治領域的專家指出，在中國的商標申請案可能讓川普與美國憲法產生衝突，因美國憲法禁止聯邦政府官員收受外國政府的禮物或「薪酬」，包括工資、費用或利潤。

前總統小布希（George Bush）政府的白宮倫理學家波特（Robert Painter）說，註冊商標通過、獲得許可證等，可以被視為上述規定所涵蓋的外國政府授予的特別待遇。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）的前倫理律師艾森（Norman Eisen）也指出，這些商標每個都是潛在的「薪酬」。

波士頓大學憲法法學專家韋克斯勒（Jay Wexler）說，對於違反行為，憲法沒有明定「特定補救辦法」，「在我看來，彈劾將是嚴重違規的適當補救辦法」。