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阿伯有練過！運動員單車辛苦爬坡 慘遭老農超車

兩位法國運動員去年底在哥倫比亞展開騎自行車的挑戰，日前在某處山區卻碰上一位騎著普通自行車的農民，並被輕易的追過。（圖擷自YouTube）

2017-01-11  19:38

〔即時新聞／綜合報導〕誰說專業自行車手一定比較快？兩位法國運動員去年底在哥倫比亞展開騎自行車挑戰，日前在某處山區卻碰上一位騎著普通自行車的農民，並被輕易的追過。

來自法國的凱利昂（Axel Carion）及法布瑞休斯（Andreas Fabricius），去年12月29日從哥倫比亞北部的卡塔赫納市（Cartagena）出發，希望能挑戰在今年2月25日前抵達阿根廷的南部。不過日前他們在安蒂奧基亞（Antioquia）的山路上卻巧遇當地的一位農民，並慘遭電爆。

從影片畫面可看到，當時他們正吃力的往上爬，反觀一旁的農民路易斯（Luis）雖然也載了不少東西，但看上去卻格外的輕鬆，完全不像凱利昂兩人早已騎到氣喘吁吁，並被輕易追過。

據傳路易斯每天都須在山區騎行約62英里（約100公里），當地農民也常在海拔2000公尺的山區騎行腳踏車。

相關影片請見：

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  • 法國運動員正吃力的往上爬，一旁的農民路易斯（圖右）車上雖載貨，尬車時一派輕鬆的完勝專業運動員。（圖擷自YouTube）

    法國運動員正吃力的往上爬，一旁的農民路易斯（圖右）車上雖載貨，尬車時一派輕鬆的完勝專業運動員。（圖擷自YouTube）

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