喝酒易變胖？ 英研究：酒精觸發大腦「飢餓模式」

2017-01-11 16:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕想減肥的人可得注意飲酒之害。根據英國的最新研究，酒精會使大腦轉換成「飢餓模式」，進而令人食慾大振。不過，飲酒加過食經常是疾病成因。

英國「法蘭西斯克利克研究中心」（Francis Crick Institute）進行老鼠實驗，對牠們餵食豐富劑量的酒精，每一劑量約是18單位，大約等於人類喝下一瓶半的紅酒。

研究發現，酒精會刺激鼠腦的「AgRP」神經元，這種神經元在飢餓時特別活躍，讓這些老鼠在攝取酒精後，食量勝於平常。

之後，研究人員重覆進行實驗，試圖以藥物阻斷這種神經元，結果老鼠食量沒有增加。研究推斷，「AgRP」神經元負責酒精引起的食慾。

研究作者柏爾達科夫（Denis Burdakov）及其同僚指出，「藉由了解酒精如何改變身體與行為，有助管理肥胖。 」

英國酗酒健康聯盟主席吉莫爾（Ian Gilmore）則表示，酒精導致超過60種疾病的形成，飲酒加上過食的危害更甚。肝病死亡有90%是酒精與肥胖所致。對肥胖患者而言，酒精之毒更是加倍。

本研究刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

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