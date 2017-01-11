黃之鋒助理今晨被捕 王丹：香港政府抓人報復
2017-01-11 17:42
〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長士黃之鋒等人上週來台出席活動，在機場遭到追打，涉案黑道人士已遭逮捕收押，但剛回港沒幾天，黃之鋒的助理就被控去年在中國駐特別行政區聯絡辦公室外非法集結被捕，中國民運人士王丹表示，「這不可能是巧合，這是報復。」
今（11）日凌晨6時，香港警方以非法集結罪名上門逮捕「香港眾志」成員林淳軒和林朗彥等人。香港眾志、社民連、工黨和大專政於去年11月6日發起的中聯辦抗命行動，反對人大䆁法和取消議員資格。
根據港媒指出，黃之鋒表示，社民連及香港眾志的議員在4週後將面對宣誓的司法覆核官司，警方此時逮捕這2個團體的成員，反映政治計謀和部署，對公民抗命者進行政治清算及拘捕。
台灣青年反共救國團理事長林保華的妻子楊月清在臉書指出，「一早見到他們多位眾志成員被捕的影片，令人震驚也憤怒！如果這不是政治報復，什麼才是政治報復？」
楊月清表示，「昨天台灣才逮捕追打之鋒的黑道，涉嫌與中國有關，香港也傳出，在機場追打冠聰的黑道疑與中聯辦有關，港府今早6時閃電抓人，是在平衡這些醜聞嗎？」
王丹也分享楊月清臉書貼文，並表示「台灣這邊抓毆打黃之鋒的人，香港那邊就去抓黃的助理，這不可能是巧合，這是報復。」
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