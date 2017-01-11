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川普就職人心惶惶 美團體將發送大麻「解憂」

DCMJ成員正在趕工製造大麻菸。（法新社）

2017-01-11  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普20日將上任，許多美國人對此感到惶恐，華盛頓特區1個鼓吹大麻合法化的組織「DCMJ」表示，將在川普就職日發送數千支免費大麻菸幫民眾解憂。

綜合外媒報導，「DCMJ」在網路上宣布，將在20日發送4200支大麻菸，目的是要幫助人們排解川普上任的「壓力」。此活動被命名為「川普420（Trump420）」，因為川普就職演說長度為4分20秒，川普談話一結束，他們會集體點菸。

報導指出，「DCMJ」不只要幫民眾紓壓，主要目標則是呼籲川普，將美國50個州的大麻使用列為非刑事罪。「DCMJ」也擔心川普會改變大麻已合法化的州，再次成為非法。

他們倡議讓大麻在華盛頓特區合法，開放民眾持有2盎司的大麻，且如果沒有販售行為都應屬於合法。

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DCMJ將發送4200支大麻菸，讓民眾排解川普上任的壓力。（法新社）

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相關關鍵字： DC 大麻 大麻合法化 就職 川普 美國 華盛頓時報
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