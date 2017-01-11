防恐？ 摩洛哥擬禁穆斯林面紗「布卡」
2017-01-11 16:26
外傳摩洛哥將禁止生產及販售穆斯林面紗「布卡」。（圖擷自獨立報）
〔即時新聞／綜合報導〕防恐攻？北非摩洛哥（Morocco）媒體報導，因為安全因素，摩洛哥內政部命令，本週起將全面禁止生產及銷售穆斯林的面紗布卡（Burqa），但官方還未正式公布。
多家外媒報導，摩洛哥內政部一名官員當地時間10日表示，「我們將在摩洛哥所有城市完全禁止進口、製造和銷售布卡。」他補充，「很多犯罪者會使用這種衣服犯罪。」
摩洛哥政府認為，覆蓋臉部及全身的布卡會被犯罪者利用，連眼睛也看不到，沒辦法辨識身分或性別。不過摩洛哥大部分穆斯林婦女較常穿會露出眼睛的尼卡布（Niqab）。
報導指出，摩洛哥南部城市塔魯丹特（Taroudant）傳已下令，48小時內停止製造、販售布卡或尼卡布等面紗；北部部分城市也傳出類似指示。許多民眾聽到消息感到相當不滿。
目前摩洛哥政府並未正式宣布此消息，報導稱摩洛哥可能循歐洲國家腳步，例如法國、德國、比利時等國，在公共場所穿全罩式面紗是非法的。
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