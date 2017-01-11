動物界「不倫戀」！ 猴子與母鹿交配
2017-01-11 15:39
日本九州最近出現動物奇觀，一隻雄性獼猴可能性慾旺盛，竟然騎到梅花鹿背上，做出「活塞運動」的動作，令人嘆為觀止。（法新社）
〔編譯陳正健／綜合報導〕跨物種竟然也可交配！根據BBC報導，日本九州出現動物奇觀，一隻雄性獼猴可能性慾旺盛，竟然騎到梅花鹿背上，做出「活塞運動」的動作，令人嘆為觀止。
從影片中可以看到，一隻雄性獼猴猛然一躍，爬到一隻梅花鹿的背上，接著臂部劇烈擺動，顯然是性交動作。
然後，這隻獼猴似乎在鹿背上射精，發洩完後跳了下來。另一方面，那隻鹿則不斷舔著自己的背，可能試圖舔掉精液。
據報導，這個畫面是在2015年11月拍下，研究人員看到獼猴性致勃勃，至少試圖與兩隻梅花鹿性交，當時正處獼猴的繁殖季節。
這種獼猴又稱雪猴，經常出現在下雪的溫泉處，並與鹿共存。此前已有觀察發現，雪猴會為鹿理毛，或是騎上牠們的背，單純為了好玩。
畫面拍攝者柏納佛伊（Alexandre Bonnefoy）指出，這隻猴子在鹿背上做出大約15下的交尾動作。據信，牠在猴界的社位地位較為低弱。
其實，跨物種交配此前就有先例。2014年，一隻南極毛皮海獅疑似慾求不滿，試圖性侵多隻國王企鵝，一度登上全球媒體版面。
此項發現刊登於《靈長類》（Primates）期刊。
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