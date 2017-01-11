歐巴馬告別演說 提到「她」激動淚崩...

歐巴馬提到妻子時激動落淚。（歐新社）

2017-01-11 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬總統任期即將結束，當地時間10日晚間發表卸任前最後一次公開演說，他提到妻子蜜雪兒（Michelle Obama）時激動落淚，許多美國網友也跟著落淚。

多家外媒報導，歐巴馬昨晚在芝加哥舉行告別演說，他難得流露個人情感，在提到蜜雪兒時直接飆淚，並表示「蜜雪兒，一名來自南方的女孩，過去25年妳不只是我的妻子、孩子的母親，更是我最好的朋友。」

此外，他稱讚蜜雪兒承擔並非自己所要求的角色，並用優雅、質樸與風格把這角色扮演得很恰當，新的世代樹立更高視野，蜜雪兒讓國家感到驕傲。

歐巴馬過去8年很少落淚，過去只在「桑迪胡克小學校園槍擊案」與緬懷副總統拜登過世兒子時曾經落淚，這次告別演說再次掉淚，許多支持者也哭成一團。

告別演說上，除歐巴馬，蜜雪兒與兩個女兒、副總統拜登等人也頻頻拭淚。美國網友則說，「我也哭了」、「半個美國都哭了，歐巴馬別走」、「哭了，但感謝歐巴馬總統。」