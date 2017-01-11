武力挑釁？ 美官員：中國「轟-6」飛越南沙群島

南海仲裁去年結果出爐，但中國仍屢次派出戰略轟炸機飛過有主權爭議的南海海域。（美聯社）

2017-01-11 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦遼寧艦今天上午通過台灣海峽北上，又傳出在昨天（10日）派2艘護航艦、1艘補給艦繞行日本一周。美國一名匿名官員10日更透露，中國的「轟-6」戰略轟炸機在週末飛過有主權爭議的南沙群島，又一次做「武力展示」的挑釁動作。

根據《BBC》報導，該名美國官員指出，週末的飛行是中國戰略轟炸機今年第二度在南海區域飛行，第一次發生在1月1日，而這種飛行一向可被視作中國展示「戰略力量」的一種行為。

官員認為，中國這樣的舉動是為了回應美國總統當選人川普一連串對中強硬的言行，包括與台灣總統蔡英文通電話、在推特上指責中國放任北韓等。五角大樓發言人羅斯（Gary Ross）表示，對於中國轟炸機最近的行動沒有具體評論，「我們持續關注中國在該區域的一系列軍事活動」。