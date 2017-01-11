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狂！受刑人塞進行李箱 託女友助逃獄

安索阿特吉屈身在行李箱內，女友試圖把他帶出牢房。（圖擷自《New York Post》）

2017-01-11  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕為了逃避牢獄之災，有些受刑人千方百計地想越獄出逃，在委內瑞拉有受刑人與女友串通，利用女友來探監時，把自己塞進行李箱中偷運出獄，不料女友拖移行李箱離開時，引起警衛注意，事跡敗露雙雙被捕。

綜合外媒報導，在委內瑞拉一名受刑人安索阿特吉（José Antonio Anzoátegui）因涉嫌偷車而被判處9年有期徒刑，他女友帶著6歲女兒來探監，還帶了一個粉紅色大行李箱，離去時，警衛發現這名女性拖行李箱時十分吃力，遂要求其打開箱子，發現安索阿特吉屈身在行李箱內，雙雙被捕。

安索阿特吉再次回到牢房內，這名協助愛人逃獄的女友也被收押，女兒暫時交給社保團體照料。

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  • 事跡敗露，安索阿特吉再次回到牢房內，這名協助愛人逃獄的女友也被收押，女兒暫時交給社保團體照料。（圖擷自《New York Post》）

    事跡敗露，安索阿特吉再次回到牢房內，這名協助愛人逃獄的女友也被收押，女兒暫時交給社保團體照料。（圖擷自《New York Post》）

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