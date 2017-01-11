斑馬線有車擋道 老外教你超狂過馬路法

2017-01-11 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕過馬路時，發現有車輛停在斑馬線上擋道，你會怎麼做呢?是繞道而行、還是示意要車輛退後呢？有網友分享一支國外民眾應對方法的影片，只見民眾直接踩上引擎蓋若無其事的過馬路，被網友大讚為超狂過馬路法!

一名莊姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團公開社團」分享一支國外影片，只見影片一開始，黑色轎車明明見到前方大排長龍的車陣，仍執意將車停在斑馬線上，一對情侶只能從車頭繞行過馬路，但隨後就出現一對男女，男生見到黑色轎車停在斑馬線上，視若無睹直接踩上引擎蓋跨越，女子也依樣畫葫蘆跨過引擎蓋若無其事的跨越馬路離去，跟在這對男女後面的3名女子見狀也有樣學樣地踩上引擎蓋跨越馬路，超狂的過馬路法，連騎車路過的機車騎士連連回頭，最後黑車駕駛疑似是被踩怕了，連忙倒車讓出斑馬線讓民眾行走。

貼文一出立刻吸引網友留言討論，網友稱讚「幹的好」、「我要學起來啦」，也有民眾表示「在臺灣應該要大力推廣」，更有民眾不禁懷疑「在台灣不知道會怎樣?」