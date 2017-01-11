| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

斑馬線有車擋道 老外教你超狂過馬路法

2017-01-11  14:44

〔即時新聞／綜合報導〕過馬路時，發現有車輛停在斑馬線上擋道，你會怎麼做呢?是繞道而行、還是示意要車輛退後呢？有網友分享一支國外民眾應對方法的影片，只見民眾直接踩上引擎蓋若無其事的過馬路，被網友大讚為超狂過馬路法!

一名莊姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團公開社團」分享一支國外影片，只見影片一開始，黑色轎車明明見到前方大排長龍的車陣，仍執意將車停在斑馬線上，一對情侶只能從車頭繞行過馬路，但隨後就出現一對男女，男生見到黑色轎車停在斑馬線上，視若無睹直接踩上引擎蓋跨越，女子也依樣畫葫蘆跨過引擎蓋若無其事的跨越馬路離去，跟在這對男女後面的3名女子見狀也有樣學樣地踩上引擎蓋跨越馬路，超狂的過馬路法，連騎車路過的機車騎士連連回頭，最後黑車駕駛疑似是被踩怕了，連忙倒車讓出斑馬線讓民眾行走。

貼文一出立刻吸引網友留言討論，網友稱讚「幹的好」、「我要學起來啦」，也有民眾表示「在臺灣應該要大力推廣」，更有民眾不禁懷疑「在台灣不知道會怎樣?」

廣告
  • 黑色轎車停在斑馬線上。（擷取自影片）

    黑色轎車停在斑馬線上。（擷取自影片）

  • 男子直接踩上黑色轎車引擎蓋跨越。（擷取自影片）

    男子直接踩上黑色轎車引擎蓋跨越。（擷取自影片）

  • 路過的機車騎士回頭查看。（擷取自影片）

    路過的機車騎士回頭查看。（擷取自影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 斑馬線 穿越斑馬線
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：斑馬線有車擋道 老外教你超狂過馬路法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.