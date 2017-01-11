日本2016最夯旅遊地 瀨戶內島擊敗東京奪冠
2017-01-11 12:21
民眾騎車享受迎面而過的風景，同時眺望瀨戶內海的美麗海景。（樂天旅遊提供）
〔記者甘芝萁／台北報導〕2016年日本最夯的旅遊地，不是東京、京都或北海道，而是「瀨戶內島」；根據日本訂房網站樂天旅遊公佈2016年統計數據，香川縣高松、讚岐、香川東部地區等地，今年因「瀨戶内國際藝術祭」成為爆紅旅遊地，勇奪外國觀光客全年度成長率第一。
國人愛造訪日本，一年去個多次稀鬆平常。樂天旅遊調查，2016年日本最夯旅遊地，並非大家耳熟能詳的大都市如東京、京都等地，而是「瀨戶內島」；第二名的岡山縣岡山市位處關西絕佳地理位置，受惠於今年台灣廉航增設之新航點，到訪率大幅推升；第三名則是福岡縣福岡市（天神・中洲・百道浜）、糸島則有機場免稅店開幕輔以廉航效應，以近乎翻倍的成長率緊追在後。
樂天旅遊表示，從2016排行榜中可以發現，圍繞東京、富士山、箱根、京都、大阪等主要熱門旅遊地點，但又不屬於「黃金路線」的地區占了排行榜一半，可見觀光客越來越嚮往獨具個人風格的旅遊新趨勢。
樂天旅遊統計指出，香川縣高松、讚岐、香川東部地區的年成長率高達241.6%（約3.5倍），源於2016年散佈於香川縣、直島等地的「瀨戶内國際藝術祭」廣受歡迎，而作為主要交通轉運地的高松也成為觀光據點之一；除此之外，2016因屬閏年，許願就會實現的正反向遍路巡禮「逆參訪」也在當地進行，因此以遍路巡禮目的主題旅行也吸引許多旅客來此。
台灣虎航於2016年開設直飛新航點的岡山，是第一家飛往岡山的廉價航空，在強力促銷宣傳下，台灣人前往岡山的住宿天數或人數，不僅成長將近4倍，更是全球第一，可見廉航效應威力強大。
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