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俄擬修法「終生不准買菸」？ 網友：有種禁伏特加

俄國擬修法規定2015年後出生的人終生不得買菸。（示意圖，美聯社） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2017-01-11  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯衛生部門近日針對新的禁菸條款提出，未來將立法規定2015年後出生的國民「終生不得買菸」，但此法案引起諸多爭議，反對者認為，此舉將加劇黑市販售假菸的問題。有台灣的網友認為「因為他們都抽電子菸啊！有種就禁伏特加。」

綜合媒體報導，俄國法令過去對於「癮君子」有較高的容忍度，直到2013年才逐步推行相關的禁菸法令，而該國每年約有33萬至50萬人死於吸菸所引起的相關疾病。當局希望能達成2025年時將吸菸率降至25%的目標，因此希望立定新法，但目前仍在構想階段。「2015年後出生的人終生禁止買菸」的構想目前仍有許多爭議，官方表示還需經過各部會認真討論。

這樣的提議也引起台灣的網友們在PTT八卦板上討論，有人認為這是好的政策、台灣應該跟進，也有人認為「上有政策，下有對策」，如果「2015年後出生」的人不能「買」菸，那就找2014年出生的人幫忙買，或是「買可樂就送菸」，網友認為，就算「帳面上」的吸菸人口下降，菸商每年營收還是持續成長。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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