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美情報曝光？川普疑叫妓女在酒店床上小便

有外媒報導指出，美國情報部門的一份簡報提到，川普於2013年到訪莫斯科，並在Ritz Carlton酒店總統套房內，要求妓女在床上表演小便。（美聯社）

2017-01-11  13:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報單位上星期向美國總統歐巴馬及準總統川普提交機密報告，證明俄國駭客確實影響美國總統大選。但《紐約時報》、《每日郵報》等各大外媒報導指出，其中一份簡報提到，俄國情報員疑似已取得不利川普個人的資料，裡頭甚至涉及個人性癖好。

據《BuzzFeed》報導，美國情報部門提供的這份2頁簡報，據傳來自一名前英國情報員，但內容涉及川普的個人喜好或性癖好。其中談到，川普於2013年到訪莫斯科，並在歐巴馬曾經入住的Ritz Carlton酒店總統套房內，要求妓女在床上表演小便。

但因為整個飯店都被俄羅斯聯邦安全局（FSB）嚴密監控，目前俄方可能手中握有當時的錄影帶。這名情報員的文件也指出，俄國官方也試圖用川普的私人癖好威脅利誘他。

這份簡報的內容目前未經各界證實，仍無法確認所述事實是否正確。美國情報人員把未經證實的文件送交給總統及總統當選人，確實相當罕見。面對指控，川普今天在推特上貼文回應說「都是假新聞，這是絕對的政治獵巫」

面對指控，川普今天在推特上貼文回應說「都是假新聞，這是絕對的政治獵巫」（圖截自川普推特）

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