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歐巴馬告別演說 台下支持者高呼「再做4年」

美國總統歐巴馬舉辦卸任前告別演說，台下支持民眾不捨地高呼，要歐巴馬再做4年。（美聯社）

2017-01-11  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕隨著川普即將上任，歐巴馬的8年總統之路也即將結束，歐巴馬發表卸任前最後一次公開演說，現場支持民眾不捨大喊「再做4年」。

美國總統歐巴馬回到自己的故鄉芝加哥，在當地時間10日晚上8點舉行公開演說，這也是歐巴馬的8年美國總統任期將滿之前，最後一次向民眾公開的告別演說。

歐巴馬告別演說進行之際，台下不捨的支持民眾突然高呼「再做4年」，面對台下熱情民眾的期望，歐巴馬只能回說「這我做不到」來回應，不過台下支持者的仍不斷繼續高喊「再做4年」。

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