獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
被認為是20世紀最偉大的記者，霍林沃思在香港逝世，享壽105歲。（圖擷自《The Telegraph》）
〔即時新聞／綜合報導〕1939年納粹德國入侵波蘭，展開二次大戰歐洲戰場的序幕，第一位發出戰爭爆發瞬間新聞的英國傳奇戰地女記者霍林沃思（Clare Hollingworth），傳出昨（10日）在香港逝世消息，享壽105歲。
綜合外媒報導，首位報導二戰爆發瞬間的英國女記者霍林沃思，昨（10日）在香港逝世，享壽105歲；1939年8月，當時27歲的英國戰地女記者霍林沃思才到波蘭任職一週而已，8月底她開著1輛借來的英國外交官車子穿越邊境進入德國購物，在回程的山路上，一陣大風吹走了路邊的遮蔽布條，一幕令人震驚的畫面出現在這菜鳥記者面前，數以百計的德國坦克正向波蘭方向進擊；她立刻向報社發出一條新聞，標題是：「1000輛坦克在波蘭邊界集結」，內容報導有10個師凖備發動突襲，被認為是20世紀最偉大的獨家新聞。
二戰期間他奔走北非戰場與中東地區，還是第一位採訪到伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的記者；戰後他繼續深入包含巴勒斯坦、阿爾及利亞、越南、中國等戰亂地區，多次與死神擦身而過，1946年位於耶路撒冷的大衛王酒店發生爆炸，91人被炸死，霍林沃思與丈夫距離爆炸處不到300公尺，1970年代在越南採訪時，險些遭狙擊手射殺，她也是在中國文化大革命時期，第一位被派駐到北京的西方記者。
1981年退休後，她定居香港，對於一輩子深入險境探索新聞，霍林沃思曾說是因為興趣而非勇氣，「我對戰爭非常感興趣，但我不勇敢，我只是喜歡它」。
香港前總督彭定康（Chris Patten）曾稱讚說：「霍林沃思是我見過印象最深刻的記者之一，也是20世紀最偉大的記者」，她的素養是所有記者都應該學習的。
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標題：獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
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