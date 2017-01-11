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女友197公分進家門頻撞頭 他爸媽霸氣這樣做！

2017-01-11  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕曾是中國國家少年籃球隊的中鋒、27歲的梁天雲，答應老公王金寶的求婚。梁天雲身高197公分，比老公足足高了13公分，她到王金寶家時，因為身高太高，常常撞到門，結果對方父母做了一件事讓她超感動，也因此答應男友求婚。

梁天雲長相亮麗，也有一雙漂亮的長腿，雖然身高很高，但身邊有很多追求者，前男友也是籃球隊員，卻因心臟病過世，後來她認為打籃球有職業傷害，轉為健身教練，也在過程中認識了王金寶。

王金寶小梁天雲1歲，第一眼見到她時就喜歡她，展開熱烈追求，在一起後對女友寵愛有加，家人也與梁相處融洽，梁天雲第一次到他家做客時，因為長得比門高，當天撞到很多次頭，沒想到父母堅持要請人來拆門，換上一個更高的門框，貼心舉動感動梁天雲，在家人的支持下，兩人的感情越來越來好，最後終於決定攜手步入禮堂。

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  • 曾是中國國家少年籃球隊中鋒的梁天雲到王金寶家，因為身高太高，常常撞到頭。（圖取自網路）

    曾是中國國家少年籃球隊中鋒的梁天雲到王金寶家，因為身高太高，常常撞到頭。（圖取自網路）

  • 王金寶雖然小梁天雲1歲，但十分寵愛她。（圖取自網路）

    王金寶雖然小梁天雲1歲，但十分寵愛她。（圖取自網路）

  • 兩人最後終於修成正果。（圖取自網路）

    兩人最後終於修成正果。（圖取自網路）

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相關關鍵字： 梁天雲 王金寶 籃球
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